Мигрант накачал мефедроном двух школьниц: одна погибла

Две девочки 13 и 15 лет отравились мефедроном в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска – одна из них в итоге скончалась. Правоохранители привлекли к уголовной ответственности мигранта, угостившего школьниц смертельно опасным зельем.

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Как стало известно «МК», трагедия произошла летом 2025 года. 15-летняя местная жительница и раньше употребляла сильнодействующие препараты, а в тот вечер она решила «угостить» младшую подругу. Школьница приехали на встречу с дилером, который и раньше поставлял наркотики на пробу.

Гастарбайтер прятал зип-пакеты с мефедроном в бинте, имитируя травму руки. Он дал попробовать девочкам две «дорожки», после чего компания отправилась за покупками в магазин. Там старшая из школьниц потеряла сознание. Девочку привели в чувство, после чего снова дали попробовать мефедрон. Ближе к ночи бедняге стало совсем плохо. Ее отвезли домой. Мама, увидев состояние дочери, отвезла ее в больницу. Юная пациентка призналась, что принимала наркотики, но поскольку на тот момент она чувствовала себя нормально, родители отказались оставлять ребенка в клинике. Дома девочка легла спать, а утром не проснулась. Экспертиза подтвердила смерть от передозировки мефедрона.

Задержанный сбытчик пытался оправдаться – якобы он не знал, сколько лет девочкам. Кроме того, с момента употребления мефедрона до смерти школьницы прошло много времени, и, по его логике, она могла принять еще какое-то зелье в другом месте. Тем не менее, следователи ГСУ СКР по Московской области доказали его вину. Подольский суд приговорил таджика к 13,5 годам лишения свободы. Также он должен возместить моральный и материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.