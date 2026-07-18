В Ленобласти арестовали двух подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины

В Ленинградской области задержали и арестовали двух мужчин, подозреваемых в убийстве местного жителя. По версии следствия, после преступления они расчленили тело и попытались скрыть следы.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

«Мужчинам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство группой лиц по предварительному сговору)», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 1 мая между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе обнаружили фрагменты тела мужчины, упакованные в пять полиэтиленовых пакетов.

Генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат уроженцу Омской области 1993 года рождения. Следствие считает, что убийство произошло в июле 2025 года в квартире в Кудрово, где потерпевшему нанесли смертельные удары. Затем подозреваемые расчленили тело и вывезли его к лесному массиву.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области.

Также стало известно, что в Ленинградской области перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в убийстве женщины, совершённом почти 20 лет назад.