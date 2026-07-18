Признание школьника после тройного убийства потрясло друзей

Тройное, страшное убийство в небольшом городке Свердловской области произошло из-за банальных причин — бедности и ревности. Также сказалось то, что при живых родителях 16-летний парень практически рос сиротой, пишет портал «СтарХит».

По данным газеты, Артем был типичным подростком своего поколения — носил темную одежду, интересовался IT-сферой. В его короткой биографии было немало черных пятен — многочисленные кражи, плохие отношения с матерью. Мальчику не хватало денег на еду, на развлечения, его подкармливали друзья и знакомые.

Алиса была поздним и долгожданным ребенком — мать родила ее в 48 лет, холила, лелеяла. Старшие сестры также очень хорошо относились к девочке.

Вместе с тем, когда Алиса стала встречаться с Артемом, близкие не стали препятствовать. Напротив, семья тепло приняла первую любовь младшенькой, оказала моральную поддержку.

В день убийства подросток зашел в гости к школьнице, увидел ее переписку со старшим братом, приревновал. Методично, как в фильмах ужасов, нанес ей ударов ножом, затем зарезал ее мать и собаку — не пощадил маленького шпица.

Бил так, что сломалась рукоятка ножа. После этого осмотрел квартиру, забрал 40 тыс. рублей и ушел.

Вечером друзья спросили у него, все ли в порядке с Алисой, почему мальчик странно себя ведет.

«Он сказал мне: «Ты меня только не бойся» и рассказал, что нанес несколько ножевых ранений Алисе, ее маме и убил собаку», — рассказала подруга школьницы.

Молодые люди поверили Артему, вызвали полицию. Стражи порядка задержали подростка, он сразу признался в тройном убийстве.

Следствие подтвердило, что в момент преступления он был трезв и вменяем. Летом 2025 года суд вынес приговор — убийцу приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.