Тамбовская прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Котовск

Прокуратура Тамбова открыла горячую линию после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск. Об этом ведомство сообщило на платформе Max.

Уточняется, что в результате атаки украинских дронов есть погибшие и пострадавшие. «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия в прокуратуре Тамбовской области — 8 910 755 52 65», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Котовска Виталий Колдашов. «Обеспечено взаимодействие со всеми оперативными службами для оказания помощи людям», — пишут специалисты.

Ранее в Шебекино Белгородской области местного жителя ранило украинским беспилотником. По информации экспертов, пострадавшего переведут в Городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.