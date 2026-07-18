Соучастница подрыва машины военного в Севастополе дала признательные показания

Одна из женщин, задержанных в Крыму за госизмену, призналась в закладке схрона, который был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году автомобиля военнослужащего Черноморского флота. Это следует из видео ФСБ.

На нем она говорит, что в Киеве познакомилась с сотрудником СБУ. После этого она уехала в Россию, перед приездом в Крым ей позвонил куратор, который попросил завести посылку какому-то знакомому и скинул ей геолокацию.

"Когда я приехала на место, он мне сказал, где находятся эти все детали. Сказал, что это запчасти от компьютера. Я все это оставила у дороги, сделала фотографию и отослала эту фотографию, после чего уехала оттуда в Симферополь", - сказала женщина.

Затем она отправилась в Ялту, по заданию куратора забрала из обозначенной им машины огнетушитель и оставила его в лесу.

Как пояснил сотрудник ФСБ, огнетушитель был тайником, в котором находилось самодельное взрывное устройство.