Минздрав Тамбовской области уточнил данные о жертвах удара БПЛА по складу Wildberries

В результате налета БПЛА на Тамбовскую область погибли три женщины и четверо мужчин, написала на странице во «ВКонтакте» а глава минздрава региона Марина Македонская.

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Она опровергла слухи о том, что жертв атаки «очень много», и добавила, что при налете пострадали 25 человек. Среди них 16 мужчин и девять женщин.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По первоначальным данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия

В Электростали пострадали 37 человек, один из них не выжил. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.