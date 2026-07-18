Страх перед пожизненным сроком стоил пенсионерке почти 10 миллионов

В Красноярском крае 73-летняя жительница Боготола стала жертвой масштабной мошеннической схемы, лишившись более 9,8 миллиона рублей. Всё началось в июне 2026 года с телефонного звонка от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Мужчина сообщил, что с банковского счёта пенсионерки были переведены деньги в адрес запрещённой организации, и теперь она сама проходит подозреваемой по делу о пособничестве терроризму, за что ей грозит пожизненное заключение.

Вскоре к разговору подключился другой аферист, представившийся сотрудником Центробанка. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, злоумышленники убедили потерпевшую, что её сбережения переведены на «безопасный счёт» и для их возврата необходимо снимать наличные и передавать специальным курьерам. Пенсионерке внушили, что обращаться в полицию бессмысленно, так как внутри ЦБ проводится секретная операция по выявлению преступников. В течение нескольких дней женщина снимала деньги в банкоматах Боготола и в отделении банка в Ачинске, упаковывая крупные суммы в пакеты перемотанные скотчем и передавала неизвестным по заранее оговорённым паролям. Взамен ей вручали конверты с флеш-картами.

Когда личные накопления закончились, мошенники придумали новый повод: якобы злоумышленники пытаются лишить пенсионерку квартиры. Для сохранения жилья потребовалось собрать ещё 2 миллиона рублей. Женщина заняла деньги у дочери, знакомых и соседки, передав аферистам около 700 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, она поверила голосам в трубке из-за их грамотной речи и отсутствия акцента. Позже на её телефон начали поступать звонки с угрозами физической расправы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».