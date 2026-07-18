В Норвегии сгорели более 100 домов

Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом сообщила полиция королевства.

По неустановленным причинам 17 июля в одном из домов в населенном пункте Драммен в 40 км от Осло вспыхнул пожар. Огонь охватил здание полностью и вскоре перекинулся на соседние постройки, горение сопровождалось взрывами. Несколько сотен местных жителей были эвакуированы.

"Более 100 жилых домов считаются полностью разрушенными в результате пожара. <…> Один местный житель и один сотрудник служб спасения доставлены в госпиталь с отравлением продуктами горения, один пожарный получил легкие травмы, а также еще восемь полицейских, которые вдохнули продукты горения во время эвакуации [населения]", - говорится в сообщении полиции.

Вечером 17 июля пожар перестал распространяться на новые постройки, но утром 18 июля огонь по-прежнему не локализован. Помимо построек горят также лесопосадки в районе населенного пункта. В тушении задействована авиатехника. 18 июля в регионе ожидаются дожди, что может помочь экстренным службам побороть огонь, сообщили в пожарной службе королевства.