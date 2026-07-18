Пропавшую семью с ребенком нашли у смотровой башни

Двое взрослых и ребенок, которых разыскивали близкие, погибли в результате падения с самой высокой в Германии смотровой башни.

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Это произошло на 65-метровой башне Харц в Альтенау, передает Metro. Шансов спасти семью не было. Полиция оцепила достопримечательность для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как передает издание, конструкция из дерева и стали, строительство которой обошлось примерно в десять миллионов евро, включает две смотровые площадки и так называемую "небесную прогулочную дорожку" со стеклянным полом на высоте 45 метров. Достопримечательность часто посещают туристы.

В полиции заявили, что конструкция "в рабочем состоянии, никаких технических неисправностей обнаружено не было".

В Сети пишут о "возможной расправе над семьей" со стороны третьих лиц. В полиции, предварительно, эту версию отрицают. Кроме того, некоторые люди считают, что произошедшее было "сознательным решением семьи", точнее, взрослых, а ребенку пришлось подчиниться.