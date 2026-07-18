На базе отдыха под Москвой прогремел взрыв, есть пострадавшие

На базе отдыха «Троицкое» в Мытищинском районе Московской области произошел взрыв. Инцидент случился после полуночи, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, после громкого хлопка загорелся один из домов, затем пламя перекинулось на соседние строения. Пожар охватил площадь 250 квадратных метров. Огонь удалось потушить только через несколько часов.

Пострадали две женщины, их госпитализировали. В качестве предварительных версий рассматриваются взрыв газового баллона и неисправная электропроводка. Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.