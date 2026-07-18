Собянин: в сторону Московского региона летели более 370 БПЛА

С вечера 17 июля до утра 18 июля в направлении Московского региона летели более 370 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большинство воздушных целей было нейтрализовано силами противовоздушной обороны на дальних подступах к региону. Еще 64 беспилотника были уничтожены при подлете к столице.

«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — сообщил Сергей Собянин.

О последствиях атаки и возможных повреждениях в сообщении мэра не уточняется.