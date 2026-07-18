Помощницу Ермолаева задержали в Монако

В Монако правоохранители задержали помощницу украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пережившего покушение 29 июня, за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Nice-Matin.

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— Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения…Вход в здание запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun's Palace. Именно это и привело к ее задержанию, — говорится в материале.

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По данным издания, помощница пришла на место взрыва по поручению Ермолаева, который находится в больнице, чтобы срочно забрать его паспорт. Источник, близкий к семье бизнесмена, подтвердил, что у задержанной нет прямых связей с покушением.

Помощница была освобождена 17 июля, обвинений против нее не выдвинули из-за отсутствия злого умысла.

Покушение на бизнесмена произошло вечером 29 июня — бомба сработала в доме, где он проживал. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя.

6 июля под Киевом было обнаружено тело предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской. По информации СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что украинку убили еще 3 июля.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.