На российской базе отдыха произошло массовое отравление

На базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

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По словам собеседника агентства, сорок человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

«У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — рассказал он.

Ранее 19 человек обратились в больницу с признаками отравления после посещения кафе. Инцидент произошел в подмосковном Зарайске. Пострадавшие сообщили, что все они ели суши и роллы.