В Москве суд арестовал бизнесмена Панкина

Тверской суд Москвы арестовал бизнесмена по фамилии Панкин дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

Днем 17 июля сообщалось о задержании Сергея Панкина, который мог быть связан с концерном «Калашников». По версии следствия, он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму. Ее, а также обмундирование должны были изготавливать в России, но на деле везли из Китая по более низким ценам, чем были указаны в документах.

28 января Панкин ушел в зону СВО. Контракт должен был истечь 28 июля, но мужчина вернулся раньше из-за проблем со здоровьем.

«Калашников» позже в своем Telegram-канале сообщил, что Панкин никогда не являлся и не является сотрудником АО «Концерн «Калашников». Однако он может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна.