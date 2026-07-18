В Баварии раскрыли шпионскую операцию с беспилотником

В Германии арестован 37-летний гражданин Молдавии, которого подозревают в шпионаже с использованием беспилотника. Об этом сообщает телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию и прокуратуру.

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По данным правоохранительных органов, мужчина запускал дрон над территорией оборонного предприятия в Мюнхене. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Тридцатисемилетний мужчина, гражданин Молдавии, находится под стражей по подозрению в шпионаже с использованием дрона в отношении мюнхенской оборонной компании», — говорится в публикации.

Название предприятия и другие детали расследования немецкие власти не раскрывают. Известно, что подозреваемый был задержан вечером 16 июля, а следственные действия продолжаются.