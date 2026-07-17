На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 12 км. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН в "Максе".

"С 07:17 до 07:32 18 июля по спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 12 000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.