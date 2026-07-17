Задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Россию

Двое граждан России, задержанные в стамбульском соборе Айя-София за чтение Библии, 17 июля вечером вылетели на родину. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ.

"Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19:50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву", - сказали в диппредставительстве.

Генконсульство ранее сообщало, что россиян Викторию и Игоря Филоновых после задержания полицией доставили в депортационный центр. Управлением по вопросам миграции решался вопрос об их высылке из страны. Как отмечали дипломаты, 14 июля в генконсульство поступило обращение от родственников россиян с информацией об их задержании. Представители генконсульства оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих, куда были доставлены российские граждане, держали ситуацию на контроле.

Как сообщили ТАСС источники, знакомые с ситуацией, задержание россиян было произведено после предупреждения стражей порядка о том, что они громко читают Библию в зоне для посетителей. Проведение христианских религиозных обрядов или демонстративное чтение немусульманской религиозной литературы внутри действующей мечети в Турции квалифицируется как нарушение общественного порядка.

На задержанных россиян в полиции составили протокол о правонарушении на основании ст. 216 УК Турции "Разжигание ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения". Она предусматривает лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года, если действие создает потенциальный риск для общественного порядка, и депортацию иностранных граждан.

Президент Турции Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью.