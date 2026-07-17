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Стало известно, что ждет Илью Ремесло в СИЗО

Андрей Дуванов

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что произойдет с Ильей Ремесло в СИЗО — ранее его задержали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, что ждет Илью Ремесло в СИЗО
© РИА Новости

Согласно информации источника, Ремесло будет помещен в московское СИЗО-7. Там он пройдет карантин и медобследование. После этого Ремесло отправят к психологу.

«Сначала он будет направлен в СИЗО-7, где пройдет карантин, медобследование, а также посетит психолога. В дальнейшем его могут перевести в другое московское СИЗО», — сообщили в комиссии.

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