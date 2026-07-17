Калининградца частично парализовало после драки с другом из-за женщины

В Калининграде задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщает «Клопс».

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Инцидент произошел днем в квартире на улице Станочной, где компания из пяти человек устроила застолье. По данным правоохранителей, конфликт начался после того, как хозяин дома решил, что один из гостей обидел его супругу.

Сама женщина рассказала, что мужчины подрались, и во время потасовки она случайно получила удар кулаком.

После этого хозяин несколько раз ударил 48-летнего оппонента кухонным ножом в спину и живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали в отделение нейрохирургии с несколькими проникающими ранениями. Из-за повреждения позвоночника и спинного мозга мужчину частично парализовало.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.