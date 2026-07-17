Блогера Илью Ремесло арестовали на один месяц и 30 суток

Басманный районный суд Москвы арестовал российского юриста и блогера Илью Ремесло на один месяц 30 суток — до 16 сентября по обвинению в распространении недостоверной информации о российских войсках. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил адвокат блогера Сергей Бадамшин.

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— Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на один месяц 30 суток, — написал юрист в своем Telegram-канале.

В марте Илью Ремесло поместили в психиатрическую больницу после его постов с критикой СВО. Мужчина не сопротивлялся госпитализации. Всего он пробыл в медицинском учреждении месяц. Согласно информации журналистов, в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова мужчину положили «по запросу третьих лиц». Сам блогер отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».

Утром 17 июля правоохранители задержали Илью Ремесло в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о распространении фейков о российской армии. В правоохранительных органах отметили, что юристу грозит до 10 лет лишения свободы в колонии в случае, если его вина будет доказана.