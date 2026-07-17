В Хабаровске площадь пожара на складе увеличилась до 1 тыс. кв. м

Площадь пожара на одноэтажном продуктовом складе в Хабаровске составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС.

"Уточнение: площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Со слов администрации складского помещения, в рядом расположенных металлических контейнерах находятся газовые баллоны. Огнеборцы с помощью инструмента вскрыли их для проверки. При обследовании информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что в помещении находятся продукты питания и автомобильные принадлежности.