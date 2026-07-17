В Петербурге задержали подростка за поджог автозаправки

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток задержан за поджог газозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"17 июля в 15:37 в полицию через службу "112" поступило сообщение о возгорании на территории газозаправочной станции, расположенной на проспекте Непокоренных. На место происшествия были незамедлительно направлены наряды полиции, Росгвардии и экстренных служб. Прибывшими сотрудниками вневедомственной охраны по горячим следам у дома 49 корпус 2 по проспекту Непокоренных был задержан 16-летний житель Калининского района, подозреваемый в поджоге газораздаточной колонки", - говорится в сообщении.

В результате возгорания колонка была полностью уничтожена огнем, газовый модуль станции частично поврежден. К ликвидации возгорания привлекались несколько пожарных расчетов. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"По предварительной информации, около трех недель назад он познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта. Данная информация в настоящее время проверяется сотрудниками правоохранительных органов", - рассказали в ГУ МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.