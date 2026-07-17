В подмосковном Серпухове загорелся ангар, где производят одежду

Крупный пожар произошел в ангаре в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

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«Площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м. Внутри здания находится производство одежды», — говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В этот же день крупный пожар произошел в подмосковном городе Бронницы. В МЧС сообщили, что пламя возникло в районе дома №6 в Производственном проезде. На место происшествия направили 58 специалистов и 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. метров. Огонь охватил четыре транспортных средства — два бензовоза и две «Газели».

Недавно в подмосковных Мытищах горожане фотографировались на фоне пожара, стоя на парковке. Несмотря на серьезность происшествия, нашлись желающие запечатлеть себя на фоне полыхающего здания, даже не пытаясь покинуть парковку или убрать с нее свои машины.