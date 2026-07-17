Суд вынес решение о мере пресечения для блогера Ильи Ремесло

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Ильи Ремесло в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток", - сообщил он.

Защита обжалует решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вину по делу он не признает.

Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение

Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти), а позже доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий. Ранее у блогера прошли обыски, ему предъявлено обвинение.

Как сообщил источник, дело расследует Главное следственное управление СК РФ.