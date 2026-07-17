В Липецке на многоквартирный жилой дом упал БПЛА

Беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке. Жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в "Максе" губернатор Игорь Артамонов.

"БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы", - написал он.

Мэр Липецка Михаил Щербаков находится на месте происшествия. По его словам, экстренные службы и прибывшие взрывотехники обследуют дом и прилегающую территорию.

"В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа №63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе №69", - написал он в "Максе".

Щербаков добавил, что самая главная задача сейчас - обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома.