11-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа

11-летняя девочка выпала из окна 9-го этажа дома в центре Москвы и выжила. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Как стало известно «МК», несчастный случай произошел вечером в четверг на улице Бакунинская. Девочка находилась дома вместе с семьей. В какой-то момент один из взрослых услышал крик школьницы из её отдельной комнаты и прибежал на помощь. Однако комната оказалась пустая, а окно открыто. По одной из версий, девочка сидела на подоконнике с открытым окном, смотрела на улицу и в какой-то момент потеряла равновесие. Несмотря на падение с такой высоты, школьницы выжила, хотя состояние ее оценивается как тяжелое. Версию суицида близкие отрицают. По их словам, девочка никогда не высказывала подобных мыслей, но в то же время любила сидеть на подоконнике. Ее семья недавно переехала в Москву из Поволжья и сняла квартиру в центре.