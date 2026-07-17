В Волгограде воспитательница заклеила рот скотчем четырехлетнему ребенку

В Волгограде мать рассказала о том, что ее четырехлетний сын подвергался издевательствам в детском саду Краснооктябрьского района. Об этом стало известно V1.RU.

© Газета.Ru

По словам женщины, воспитатель и няня позволяли себе шлепать детей, кричать на них и даже заклеивали рот скотчем. Такие случаи начали происходить после смены воспитателя в группе. В начале июня мать стала замечать странности в поведении сына: ребенок бил себя по голове в ответ на любое замечание.

«Мы пошли к неврологу, и да, врач сказала, что это коррекция психики: он лупит сам себя, чтобы его не били взрослые» — отмечает родительница.

Позже мальчик рассказал, что ему заклеили рот скотчем за «плохое поведение». Его слова подтвердили несколько детей, ставших очевидцами инцидента.

Родительница обратилась в полицию, однако после опроса сотрудников сада дело не было возбуждено. Ночная няня, по словам женщины, не отрицала, что шлепала ребенка, но не сочла это чем-то неправильным, так как он баловался.

Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

В итоге мальчика перевели в другой детсад. Однако, как писали в родительском чате, он был не единственным, кто подвергся издевательствам. Заведующая детским садом ушла в отпуск, поэтому в учреждении не смогли дать комментарий по поводу ситуации.