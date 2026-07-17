До 10 лет колонии грозит экс-директору департамента Минпромторга Колобову

Лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей грозит бывшему директору департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрию Колобову, арестованному по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Колобов в случае доказательства вины по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) грозит в том числе лишение свободы на срок до 10 со штрафом до 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы ранее арестовал Колобова по делу о хищении на импортозамещении. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 млн рублей. Там не исключили, что в деле появятся новые эпизоды, а общий ущерб может составить около 1 млрд рублей. Дело расследует следственный департамент МВД России.