Блогера Ремесло доставили в Москву

Блогер Илья Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

"Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СК", - заявил защитник.

Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти). У блогера прошли обыски.

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Как сообщил источник, дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Ремесло будет доставлен в СК для проведения следственных действий. По итогам допроса будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.