Полиция Таиланда задержала четырех россиян за махинации с элитной недвижимостью

Правоохранительные органы Таиланда раскрыли масштабную теневую схему по скупке роскошных вилл, арестовав группу граждан России, пишут местные СМИ.

© Global Look Press

В Таиланде задержали четырех россиян за аферы с элитной недвижимостью. Масштабные обыски прошли одновременно по 41 адресу в провинции Чонбури, пишут «Вести» со ссылкой на газету The Nation. Местные силовики проверили деятельность 33 компаний, которые подозреваются в оформлении бизнеса на подставных лиц для обхода запрета на владение землей иностранцами.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка изъяли финансовую документацию, компьютеры и электронные носители. Расследование затрагивает роскошные жилые комплексы стоимостью более пяти млрд батов, что эквивалентно примерно 154 млн рублей.

Отмечается, что эти объекты активно продвигались на различных интернет-площадках под видом «русской деревни». Сейчас следователи выясняют, были ли вовлечены в незаконную деятельность граждане Таиланда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Таиланда пресекла схему незаконного завладения элитными участками с участием россиянина.

Ранее, в марте на Пхукете правоохранители задержали гражданина России за управление отелем через подставных лиц. А в январе сотрудники местной полиции арестовали еще одного россиянина по подозрению в финансовом мошенничестве.