Раскрыта жуткая переписка расправившейся с пятью родственниками 15-летней школьницы

В США раскрыли жуткую переписку 15-летней школьницы из штата Иллинойс, которая вместе с бойфрендом расправилась со своими родственниками. Об этом пишет New York Post.

Девушку, чье имя не раскрывается, и ее 16-летнего бойфренда Джеймиера Дэвиса арестовали в воскресенье, 12 июля. Они нападали на родных школьницы в течение недели. Перед этим юная американка поссорилась с родителями, потому что ее перевели на домашнее обучение из-за проблем в школе. Она несколько раз убегала из дома, а потом похитила пистолет тети.

17 июля в суде были зачитаны отрывки из переписки малолетних убийц. Они, в частности, обсуждали, как именно расправятся с некоторым членами семьи.

«Ну, с твоей тетей будет проще. Мы можем приставить ей пистолет, а потом прирезать», — написал Дэвис.

Девушка ответила: «Я могу это сделать. Я люблю кровь». Она добавила, что «готова потерять всю семью» ради возлюбленного.

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Ранее сообщалось, что жертвами малолетних преступников стали: бабушка девушки, тетя, двоюродный брат, а также сводные брат и сестра. Перед этим школьница говорила, что собирается напасть на родственников, но никто не воспринял ее слова всерьез.