Мать убила трёхмесячную дочь необычным способом

В Шотландии суд признал 28-летнюю Кортни Гартшор виновной в смерти своей трёхмесячной дочери Далии-Роуз. Как пишет Daily Star, причиной гибели младенца стали ожоги от горячего воздуха, направленного феном.

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Трагедия произошла в городе Питерхед. Через месяц расследования женщину задержали и обвинили в непредумышленном убийстве.

Следствие установило, что мать оставила включённый фен рядом с ребёнком. Младенец получил ожоги 18% тела. Позже Гартшор вызвала скорую и сообщила, что обнаружила дочь спящей с кожей фиолетового оттенка.

Высокий суд в Абердине признал женщину виновной. Приговор будет оглашён 14 августа 2026 года.