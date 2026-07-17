Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Ремесло будет доставлен в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. В марте 2026 года блогер был помещен в психиатрическую больницу после серии постов с резкой критикой российских властей.

У блогера Ильи Ремесло прошли обыски по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.

«Проведены обыски, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ремесло», — цитирует адвоката ТАСС.

Ожидается, что Илью Ремесло доставят в Москву для избрания меры пресечения. Адвокат уточнил, что время заседания определит Басманный суд Москвы.

Задержание блогера

17 июля стало известно, что Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по статье ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотиву политической ненависти»).

«Задержан. Доставляется в Москву. Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения», — написал его адвокат в Telegram.

Telegram-канал «112» опубликовал видео задержания блогера: на кадрах сотрудник правоохранительных органов заходит в комнату, на пороге которой вниз лицом лежит сам Ремесло в нижнем белье.

По данным источника ТАСС, дело ведет Главное следственное управление СК РФ. Поводом для задержания стал ряд постов в каналах в Telegram, с которыми связан блогер. В правоохранительных органах сообщили, что Ремесло грозит до 10 лет лишения свободы.

«Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, такое преступление является тяжким.

Чем известен Илья Ремесло?

Илья Ремесло — юрист, блогер и общественный деятель, получивший известность благодаря расследованиям и критике представителей российской несистемной оппозиции, в частности Алексея Навального (штабы Алексея Навального признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены).

В последние годы он регулярно направлял обращения о признании различных лиц иностранными агентами.

В марте 2026 года Ремесло оказался в центре общественного внимания после публикации в своем Telegram-канале серии постов с резкой критикой российских властей. Позднее он подтвердил, что является их автором.

Вскоре после этого блогера госпитализировали в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова — Степанова в Санкт-Петербурге.

Что грозит блогеру?

Эксперт, адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что блогеру по вменяемой статье может грозить до 15 лет заключения.

«В зависимости от квалифицирующих признаков санкция может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), а при наличии предусмотренных законом квалифицирующих обстоятельств — до 10 лет (ч. 2) либо до 15 лет, если наступили тяжкие последствия (ч. 3)»,— пояснил эксперт.

Сергей Жорин напомнил, что административная отвественность установлена за ст. 20.3.3 КоАП РФ, однако если правонарушение повторное, то она переквалифицируется в уголовную.

«Уголовная ответственность по ст. 280.3 УК РФ, как правило, наступает именно за повторную дискредитацию после привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ в течение года», — отметил он.

Однако по ст. 207.3 УК РФ уголовная отвественность грозит в любом случае, даже если обвиняемый ранее не привлекался к административной ответственности за дискредитацию, пояснил адвокат.