Появились подробности крупного пожара в Бронницах

Прокуратура контролирует установление причин пожара, который сегодня утром произошёл на территории промышленной зоны в Бронницах.

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Возгоранию был присвоен повышенный ранг. Площадь пожара составила более 3000 квадратных метров. Воспламенились два бензовоза и две газели. Произошёл разлив топлива.

Открытое горение уже ликвидировано. К тушению привлекли около 60 человек и 20 единиц техники. Все обстоятельства произошедшего будут известны после проведения экспертизы.