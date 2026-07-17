Сход мощного оползня в Китае попал на видео

В пятницу, 17 июля, в городе Чунцин на юго-западе Китая сошел оползень, который накрыл жилые дома, вынудил эвакуироваться более 1100 жителей и заблокировал под завалами неизвестное число людей. Видео последствий оползня опубликовало агентство Ruptly.

Оползень сошел около 9:08 утра (по местному времени) в уезде Пэншуй города Чунцин. Огромные массы камней и почвы съехали вниз по склону, в результате более 10 жилых зданий оказались засыпаны и произошли обрушения. Спасательным работам мешают нестабильный рельеф местности и сохраняющаяся угроза нового оползня.

По данным Global Times, десять человек были спасены и находятся в безопасности. Местный чиновник сообщил изданию, что поисково-спасательная операция идет полным ходом.

Вызванный проливными дождями оползень сошел вблизи участка реки Уцзян, которая протекает среди карстовых гор, усеянных небольшими городками.

Власти заявили, что направили в Чунцин гуманитарные груз, включающий более 8000 предметов первой необходимости - палатки, раскладушки и семейные наборы для чрезвычайных ситуаций.

Под завалами также оказались несколько столбов линий электропередачи, что нарушило подачу электричества. Власти сообщили, что в радиусе километра от пострадавшего района временно приостановлено снабжение водой, электричеством и газом во избежание аварий.