Женщина избила своего сына в центре Кемерова из-за таблетки

Жительница Кемерова избила своего сына в центре города из-за таблетки. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет «Подъем».

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По данным источника, ребенок не мог проглотить лекарство, из-за чего вызвал гнев у матери.

В беседе с изданием детский омбудсмен по Кузбассу Ирина Васильева заявила, что выясняет обстоятельства произошедшего. В СК по региону также добавили, что проводят проверку после видео, распространившегося в соцсетях.

— Нахожусь на связи с правоохранительными органами, — заявила Васильева в разговоре с «Подъемом».

В конце мая москвичка избила девочку-подростка на лестничной клетке: женщине якобы не понравилось, что та резко открыла дверь. Позже мать пострадавшей заявила, что женщина предложила им замять конфликт за деньги.

В поселке Ленинская Искра Кировской области правоохранители задержали женщину, которая избила двухмесячного сына, бросила его в заброшенной постройке и сбежала с места преступления. В результате ребенок погиб.