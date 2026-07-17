Вырезал и ел сердца жертв: как белинский маньяк Бычков убил девять человек

Сердцеед — такое «романтическое» прозвище досталось белинскому маньяку Александру Бычкову, который в период с 2009 по 2011 год убил девять человек. Он вырезал и ел сердца жертв, ходил по барам с мешком с отрезанными головами и почти не скрывался. Свои преступления он подробно описывал в личном дневнике. В 2013 году Бычкова пожизненно отправили за решетку, но это не помешало ему жениться на американке и зачать с ней ребенка. «Вечерняя Москва» узнала, чем еще известен Сердцеед и как он живет в колонии.

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В школе получил прозвище Хищник

Александр Бычков родился в 1988 году в городе Белинский (Пензенская область), где на тот момент проживало менее девяти тысяч человек. Уже в школьные годы он выделялся среди одноклассников. Мальчик любил есть замороженное мясо и сырую рыбу, за что получил прозвище Хищник.

Отец будущего маньяка покончил с собой в 40 лет, а мать злоупотребляла алкоголем и заставляла сына работать с самых малых лет. Если в какой-то день ребенок приносил в дом менее 100 рублей, женщина избивала его электрическим паяльником. Так продолжалось, пока Бычкову не исполнилось 14 лет. Тогда он после очередного скандала избил мать до полусмерти так, что та некоторое время боялась возвращаться домой, пишет Aif.ru.

После школы Бычков получил образование слесаря в местном ПТУ, затем поступил в Белинское педагогическое училище, но так его и не окончил. Юноше пришлось отчислиться, чтобы ухаживать за братом, который стал инвалидом после нападения на улице.

Как убивал Бычков

Свое первое убийство Александр Бычков совершил, когда ему был 21 год. На тот момент он все еще жил с матерью. В сентябре 2009 года юноша сидел на скамейке в парке, как вдруг к нему подошел незнакомый мужчина — 60-летний Евгений Жидков. Пенсионер подсел к нему на скамейку и попросил у Бычкова пять рублей. Молодой человек испытал острую неприязнь и решил проучить попрошайку.

Бычков пригласил нового знакомого к себе в гости и напоил его водкой. Матери в тот момент дома не было. Юноша планировал только избить и ограбить пенсионера, но во время попойки между ними разгорелся конфликт, и Бычков набросился на гостя с ножом. Мужчина убил жертву одним ударом лезвия в нижнюю челюсть. Позднее преступник написал в личном дневнике, что испытал «необычайный восторг и потрясение» от произошедшего.

Через два месяца Бычков расправился с сожителем матери Владимиром Березовским. Маньяк попытался зарезать мужчину, но сломал об него рукоять ножа. Добивать жертву пришлось стальным обломком. Сам Бычков сильно порезался и обратился в больницу. Врачам он сказал, что наткнулся на стекло, ему поверили. Еще через полгода Бычков убил в парке двух случайных прохожих. Он напоил жертв, затем зарезал их в нескольких метрах от прогулочной дорожки.

Еще одной жертвой Бычкова стал Аркадий Аракелян, представившийся тем, кто знает про его преступления. Он пригласил маньяка на встречу, где в обмен на молчание потребовал 15 тысяч рублей. Бычков пришел в ярость и зарезал вымогателя. После этого мужчина оттащил тело жертвы на территорию заброшенного здания и вырезал у него сердце.

— Я перерезал ему горло и, когда он скончался, затащил его в кусты. Вспорол ему живот и грудную клетку, а затем вырезал его сердце. Тело я, конечно, спрятал, а вот сердце забрал с собой. Далее я его отмочил и сварил, потом разрезал, зажарил и съел с острым кетчупом и хлебом. Еда оказалась прикольной, — писал маньяк позднее в дневнике.

Бычков продолжал убивать и с каждой расправой становился все более изощренным. Он вырезал у жертв сердца, отрезал им головы, планируя сделать из них пепельницы.

Как поймали белинского маньяка

Со временем Бычков почти перестал скрываться от милиции. Ему захотелось славы и острых ощущений. Он стал оставлять тела жертв в людных местах и гулять в окровавленной одежде, а однажды даже зашел в местный бар с тремя отрезанными головами в мешке. Несмотря на это, следователи все равно не могли выйти на его след и однажды даже «поймали не того». Подозреваемый взял вину на себя и признался в преступлениях Бычкова. Настоящего убийцу это позабавило.

— Под подозрение в совершении всех этих убийств попал один всем известный местный дурак. Его арестовали, и во время допроса в отделении милиции он намеренно взял вину на себя. Видимо, решив прославиться, придурок признался в шести намеренно совершенных убийствах с особой жестокостью. Ну и пусть теперь ответит за свою дурость. А я немного передохну, устрою, так сказать, выходной, а дальше будет видно, «продолжать свою работу» или приостановиться на достигнутом. Пожалуй, подведем итоги моей «тренировки». Результат счета: шесть жмуров, — написал тогда Бычков в дневнике.

После перерыва в восемь месяцев Бычков совершил еще три убийства. А к концу 2011 года он решил украсть набор ножей, вероятно, чтобы устроить еще несколько нападений. На этом воровстве его и поймали. Мужчину решили проверить на причастность к другим преступлениям, и его ДНК совпало со следами, найденными на месте убийств. Так милиционеры узнали имя маньяка, которого разыскивали три года.

Бычков признал вину на первом же допросе. Маньяка проверяли на причастность к пропаже 17 человек, но сам он заявил, что убил только девятерых. В 2013 году 25-летнего преступника приговорили к пожизненному лишению свободы. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Жизнь за решеткой

Отбывать наказание Александра Бычкова отправили в исправительную колонию № 5 в Вологодской области. Тюрьма для «пожизненников» расположена на отдельном Огненном острове, а в народе ее называют «Вологодским пятаком». За то, что маньяк раньше поедал человеческие органы, сокамерники прозвали его «пожирателем сердец» и «хищником». А в 2018 году Бычков пожаловался, что сидеть за решеткой ему «скучно» и он хочет освободиться условно-досрочно. Мужчина даже раскаялся в совершенных им убийствах.

— Сейчас обо всех убитых жалею. Если была бы возможность, была бы волшебная палочка, как в фильме одном показывали, я бы все вернул и не стал убивать. Потому что неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетия перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы это не на всю жизнь. Законы могут измениться, да и право на УДО есть у меня после 25 лет отсидки. Скучно в колонии. Телевизор смотрю. Отвечаю на множество писем, что приходят из разных мест. Пацаны часто пишут, спрашивают что-нибудь. Например, как я к Гитлеру отношусь. Или про каннибализм, про мои преступления, — рассказывал преступник.

Одной из подруг по переписке Бычкова оказалась американка Кристина Варр. Она узнала о маньяке из новостных сводок и очень заинтересовалась его личностью. Пара три года обменивалась письмами, затем иностранка приехала к маньяку на свидание. Во время второго такого свидания они поженились. А во время третьего зачали ребенка.

Варр даже придумала план освобождения новоиспеченного мужа из колонии. Сначала Бычков должен был отказаться от российского гражданства, затем получить американский паспорт и быть экстрадирован в США. Там, по задумке, его должны были выпустить на свободу. На момент публикации материала этот план так и не осуществился.

Некоторым маньякам действительно удавалось выйти на свободу. В 2020 году исправительную колонию покинул Владимир Криштопа, отбывавший срок за несколько убийств и изнасилований. Благодаря ему оренбургская колония получила легендарное название «Черный дельфин». После освобождения бывший преступник уехал из России и вступил в Вооруженные силы Украины.