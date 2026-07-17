Москвич признался в изнасиловании девушки на веранде детсада в 2003 году

Столичные следователи установили подозреваемого в изнасиловании и грабеже, которые были совершены в июле 2003 года в Ленинском районе Подмосковья. Злодей под давлением доказательств написал явку с повинной и подробно описал обстоятельства нападения.

© ГСУ СК России по г. Москве

Как стало известно «МК», уголовное дело было возбуждено в июле 2003 года в Видновской городской прокуратуре Подмосковья — тогда эта территория относилась к Московской области. В один из летних вечеров около полуночи неизвестный напал на девушку в поселке, на территории детского сада, где, угрожая убийством, изнасиловал. Нападавший также похитил у жертвы 300 рублей.

Долгое время установить личность насильника не удавалось. Но на днях в Щербинском межрайонном следственном отделе ГСУ СК России по Москве материал давностью почти в четверть века вновь попал на стол к следователям. Под подозрением оказался 59-летний уроженец деревни Рассказовка Московской области. Выяснилось, что в ту ночь насильник находился неподалеку от детского сада, где увидел молодую женщину. Незнакомка понравилась мужчине и тот, убедившись, что вокруг никого нет, напал на нее сзади.

Преступник весьма обстоятельно подошел к своему грязному делу: постелил на веранде свой пиджак, а жертву насильно и под угрозами связал своими же штанами. Обесчестив несчастную, он забрал у нее 300 рублей.

За эти годы злодей совершил еще несколько преступлений — в основном, квартирные кражи. Отбыв более 5 лет в колонии, он освободился в мае 2026 года. И на днях был изобличен в новом преступлении. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.