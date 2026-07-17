Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»

В Москве задержали бывшего замдиректора концерна «Калашников» Сергея Панкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Панкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму. Ее, а также обмундирование должны были изготавливать в России, но на деле везли из Китая по более низким ценам, чем были указаны в документах.

28 января Панкин ушел в зону СВО. Контракт должен был истечь 28 июля, но мужчина вернулся раньше из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Москве Мещанский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича.