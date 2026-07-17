Женщина вышла замуж и умерла через два дня

Бразильянка Ана Паула Рибейро, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание, сыграла свадьбу в больничной палате, а спустя два дня скончалась от неходжкинской лимфомы. Об этом сообщает издание Terra.

Рак был выявлен у женщины через несколько месяцев после рождения второго ребёнка. Изначально пара планировала провести церемонию после выздоровления. Но когда состояние Рибейро резко ухудшилось, было решено не откладывать торжество.

Менее чем за неделю волонтёры и родственники организовали всё необходимое: нашли платье, торт, кольца, музыку и пригласили пастора. Бракосочетание состоялось в больнице. Однако прожить в браке женщине удалось лишь два дня — она умерла, попросив мужа заботиться о детях и признавшись ему в любви.