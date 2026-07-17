Россиянин больше суток провел в дупле клена на глубине двух метров

В городе Луга Ленинградской области произошёл курьёзный, но опасный инцидент. 35-летний местный житель оказался заперт в дупле старого клена на высоте около четырёх метров. Глубина естественной полости внутри ствола достигала двух метров, что не позволило мужчине самостоятельно выбраться на свободу. В таком положении он провёл более суток, пока его не обнаружили спасатели.

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Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы от очевидцев, заметивших странное положение человека на дереве у дома по улице Гагарина. На место немедленно выехали сотрудники 135-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Спасатели оперативно оценили ситуацию и приняли решение спилить мешающие ветки, чтобы обеспечить безопасный доступ к пострадавшему.

Для эвакуации мужчины была задействована специальная верёвочная техника. После того как доступ к дуплу был расчищен, спасатели аккуратно извлекли пленника и с помощью страховочных систем спустили его на землю. Вся операция заняла около часа и прошла без осложнений. Спасатели отметили, что мужчина был сильно ослаблен, но находился в сознании и мог общаться.

По прибытии на место бригада скорой медицинской помощи провела полный осмотр спасённого. К удивлению медиков, несмотря на длительное пребывание в запертом пространстве, серьёзных травм у него не обнаружили. От предложенной госпитализации мужчина отказался, и после оказания первой помощи его отпустили домой.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области напомнили жителям о необходимости быть осторожными при нахождении вблизи старых деревьев с дуплами, которые могут скрывать неожиданные опасности. Спасатели также подчеркнули, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и дожидаться помощи профессионалов, а не пытаться выбираться самостоятельно, рискуя получить травмы.