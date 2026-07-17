На Украине пациентов интерната продавали для работы на кладбищах

На Украине директора психоневрологического интерната задержали по подозрению в организации принудительного труда пациентов. Об этом сообщили в украинской прокуратуре, передает РИА Новости.

По данным прокуратуры, руководитель интерната в Тернопольской области систематически отправлял подопечных на различные работы, а оплату за их труд забирал себе. Следствие считает, что директор сознательно пользовался беспомощным состоянием людей с ментальными расстройствами в возрасте от 30 до 79 лет.

Пациентов отправляли строить частные объекты, работать на фермах и огородах, а также убирать кладбища. Заказчики услуг платили за одного человека от 150 до 450 гривен (до примерно 800 рублей) в день, однако эти деньги до самих работников не доходили.

Схема была полностью замкнута на руководителе интерната. Частные лица напрямую договаривались с ним о характере работ, количестве людей и времени, а затем передавали ему наличные. После получения оплаты директор давал распоряжение персоналу выпустить конкретных подопечных за пределы закрытого учреждения.

Полиция и прокуратура задокументировали несколько случаев передачи денег и выезды пациентов на работу. Во время обысков в кабинете и дома у подозреваемого изъяли рабочие блокноты с черновой бухгалтерией, где велся подробный учет заказов и доходов от эксплуатации людей.

Ранее в Киевской области задержали банду, которая незаконно удерживала и эксплуатировала людей. Организовал криминальную схему руководитель общественной организации - псевдореабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостями. Вместе с сообщниками он принуждал людей к тяжелому физическому труду через психологическое давление и побои.