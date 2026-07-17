Политолога-иноагента Барбашина объявили в розыск по статье УК

МВД России объявило в розыск по уголовной статье политолога Антона Барбашина (внесен в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

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"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

Статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

Согласно открытым данным, Барбашин является редакционным директором журнала Riddle Russia. Деятельность литовского издания Riddle признана в ноябре 2022 года нежелательной, поскольку представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Минюст РФ в январе 2025 года внес Барбашина в реестр иноагентов.