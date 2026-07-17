Мужчина убил 22-летнюю студентку за отказ выйти замуж за его брата

В индийском Бангалоре 21-летний Сурья зарезал 22-летнюю студентку юридического факультета Амруту за отказ выйти замуж за его брата. Нападение произошло 13 июля, когда девушка возвращалась домой, сообщает The Times of India.

© Московский Комсомолец

Преступник нанес жертве несколько ударов ножом в грудь и спину. Очевидцы задержали его и передали полиции. Амруту доставили в больницу, но через несколько дней она скончалась от ран.

Следствие установило, что три года девушка встречалась с братом нападавшего Дханушем, но после того как узнала, что он скрыл предыдущий брак и ребенка, разорвала отношения. Семья мужчины продолжала требовать свадьбы, приходила к дому Амруты, а брат угрожал ей расправой. Братьям предъявили обвинения, однако полиция проверяет и другую версию — подозреваемые заявили, что семья девушки задолжала им деньги и перестала выходить на связь.