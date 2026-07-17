Мужчина убил 22-летнюю студентку за отказ выйти замуж за его брата
В индийском Бангалоре 21-летний Сурья зарезал 22-летнюю студентку юридического факультета Амруту за отказ выйти замуж за его брата. Нападение произошло 13 июля, когда девушка возвращалась домой, сообщает The Times of India.
Преступник нанес жертве несколько ударов ножом в грудь и спину. Очевидцы задержали его и передали полиции. Амруту доставили в больницу, но через несколько дней она скончалась от ран.
Следствие установило, что три года девушка встречалась с братом нападавшего Дханушем, но после того как узнала, что он скрыл предыдущий брак и ребенка, разорвала отношения. Семья мужчины продолжала требовать свадьбы, приходила к дому Амруты, а брат угрожал ей расправой. Братьям предъявили обвинения, однако полиция проверяет и другую версию — подозреваемые заявили, что семья девушки задолжала им деньги и перестала выходить на связь.