Убийца российской учительницы избежал тюрьмы

В Оренбургской области завершился судебный процесс над жителем Бугуруслана, который расправился с местной учительницей. Бугурусланский районный суд признал мужчину виновным в совершении общественно опасных деяний, подпадающих под статьи об убийстве, угоне автомобиля и угрозе убийством. Однако, учитывая заключение психиатрической экспертизы, суд не стал назначать уголовное наказание, а постановил применить принудительные меры медицинского характера.

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Трагедия разыгралась в конце октября 2025 года. Тело 56-летней женщины, работавшей преподавателем физкультуры в одной из школ Бугуруслана, было обнаружено в салоне легкового автомобиля, врезавшегося в столб. При осмотре на теле погибшей нашли явные признаки насильственной смерти, что сразу же исключило версию о несчастном случае. Следователи возбудили уголовное дело, и вскоре подозреваемый был задержан.

Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Мужчина полностью признал свою вину и дал развернутые показания. В ходе следствия было установлено, что между обвиняемым и его жертвой произошла ссора, переросшая в конфликт. Злоумышленник выследил учительницу возле её автомобиля, задушил её, а затем решил замести следы.

Чтобы инсценировать дорожно-транспортное происшествие, убийца перевез тело в салон машины, а затем сам сел за руль и направил автомобиль в столб. Однако эта уловка не обманула правоохранителей, которые быстро восстановили истинную картину событий. Следствие собрало достаточно улик, чтобы доказать вину фигуранта, несмотря на его попытку выдать убийство за несчастный случай.

По решению суда, злоумышленник будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.