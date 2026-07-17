В Ленобласти спасли мужчину, который провалился в дупло

Мужчина в Ленинградской области более суток провел в дупле клена. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

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"Оказалось, что мужчина провалился в дупло клена глубиной около 2 м на высоте порядка 4 м. Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно. <…> С использованием веревочного оборудования мужчина 1991 года рождения был успешно спущен с дерева", - рассказали в пресс-службе.

После спасения мужчину осмотрела бригада скорой медицинской помощи, в госпитализации он не нуждался.

Уточняется, что инцидент произошел около одного из домов в Луге на улице Гагарина. На месте происшествия работал личный состав 135 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Спасатели спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему.