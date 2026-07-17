Авиакатастрофы разных лет: Почему 17 июля стало черным днем мировой авиации

30 лет назад, 17 июля 1996 года, взорвался в воздухе и упал в Атлантический океан Boeing 747-131 (бортовой номер N93119) авиакомпании Trans World Airlines. Он совершал рейс Нью-Йорк - Париж - Рим. Все 230 человек, что были на борту (два пилота, два бортинженера, 14 бортпроводников, 212 пассажиров), погибли.

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Трагедия произошла через 12 минут после вылета. Еще до расследования в NTSB (американский Национальный совет по безопасности на транспорте) выдвинули предположение о теракте. В связи с этим ФБР начало параллельное расследование. Но 18 ноября 1997 года ФБР объявило, что никаких доказательств теракта не найдено, и NTSB продолжил выяснять причины происшествия самостоятельно.

Самолетом управлял очень опытный экипаж. Достаточно сказать, что командир проработал в авиакомпании TWA больше 30 лет и налетал свыше 18 800 часов, из них почти шесть тысяч - на Boeing 747. Примерно такой же стаж был у второго пилота и бортинженера. В экипаж входил еще бортинженер-стажер, который на тот момент проработал в авиакомпании TWA меньше месяца. На речевом самописце специалисты не обнаружили ничего необычного до того момента, когда командир судна сказал стажеру:

"Посмотри на тот бешеный индикатор расхода топлива на номере 4… видишь это?"

Расследование длилось четыре года. Окончательный отчет NTSB был опубликован 23 августа 2000 года. В нем причиной катастрофы назван взрыв центропланного топливного бака, расположенного между консолями крыла, из-за воспламенения горючей смеси топлива и воздуха. Причиной, вероятнее всего, стало замыкание проводов вне топливного бака, в результате которого на провода, ведущие к системе измерения уровня топлива внутри бака, было подано слишком высокое напряжение.

В этот день в разные годы случились и другие резонансные авиапроисшествия. Так, в 1972 году 17 июля Ту-134 Министерства гражданской авиации (СССР-65607) совершил вынужденную посадку на Икшинское водохранилище. К счастью, никто из пяти членов экипажа серьезно не пострадал. В тот день на самолете проводился испытательный полет, в котором отрабатывался отказ генераторов и проверялась работа электрооборудования, а особенно - курсо-глиссадной системы при питании от аккумуляторов.

Когда Ту-134 находился в зоне ожидания, остановились все топливные насосы и прекратилась подача топлива в двигатели. В результате оба мотора остановились. Находясь на малой высоте, экипаж был вынужден не приземлиться, а приводниться на наиболее подходящую для этого "площадку". Самолет не разрушился. По данным открытых источников, примерно до 2000 года он использовался как тренажер по действиям в условиях аварийной посадки на воду.

В 1998 году Ил-78, принадлежавший Украинской авиационной транспортной компании и зафрахтованный болгарской Air Sofia, столкнулся с холмом при заходе на посадку в Асмэре (Эритрея). Погибли все десять человек, находившиеся на борту.

В 2007 году в этот день произошла авиакатастрофа в Сан-Паулу. Лайнер Airbus A320-233 авиакомпании TAM Airlines выполнял внутренний рейс JJ3054 из Порту-Алегри и, приземлившись на скользкую от дождя взлетную полосу аэропорта Сан-Паулу, выкатился за ее пределы и врезался в расположенные рядом с ней здания. В катастрофе погибли 199 человек - все находившиеся на борту самолета 187 человек (181 пассажир и 6 членов экипажа) и 12 человек на земле. Это крупнейшая по числу погибших авиакатастрофа в истории Южной и Латинской Америки, а также в истории гражданской авиации Бразилии.

В 2014 году авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По печальной иронии судьбы, этот самолет совершил свой первый полет 17 июля 1997 года.