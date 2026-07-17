Три россиянки устроили драку из-за очереди на АЗС

В Тюмени разгорелся нешуточный конфликт на автозаправочной станции, переросший в рукоприкладство. Поводом для ссоры послужил банальный спор о том, кто должен подъезжать к колонке первым. Три девушки, каждая на своей машине, оказались в одной очереди, и вместо того чтобы мирно разъехаться, они устроили шумную потасовку. Очевидцы снимали происходящее на телефоны, и видео разлетелось по социальным сетям.

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По словам одной из участниц, 28-летней Мадины, водитель автомобиля Omoda попыталась втиснуться вперёд без очереди, но получила отказ от других ожидающих. В ответ на это пассажирка китайской иномарки вышла из салона, встала перед капотом машины Мадины и перекрыла ей проезд, чтобы дать возможность своей подруге-водительнице проскочить к колонке. Такое поведение мгновенно вызвало возмущение и стало спусковым крючком для скандала.

Словесная перепалка быстро переросла в крики, а затем и в откровенную драку. Стороны начали обмениваться оскорблениями, толкаться и наносить удары. По словам самих участниц, каждая из них считает себя пострадавшей стороной — они обвиняли друг друга в нанесении побоев. Происходящее привлекло внимание других водителей и сотрудников АЗС, которые попытались разнять дерущихся, но безуспешно.

В итоге одна из девушек вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили всех участниц и свидетелей, а также изучили записи с камер наблюдения. По факту инцидента начата проверка. Всем троим грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, а в случае подтверждения фактов нанесения телесных повреждений — и более серьёзные последствия.