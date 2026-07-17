Пьяный мужчина избил стулом посетителя кафе на проспекте Вернадского в Москве

Пьяный мужчина без причины бросил стул в посетителя кафе на проспекте Вернадского в Москве. Затем он нанес потерпевшему несколько ударов этим же предметом. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из кафе на проспекте Вернадского, взял стул и беспричинно бросил его в отдыхающего рядом молодого человека.После этого он подошел к этому же посетителю заведения и, взяв другой стул, нанес им не менее двух ударов, — рассказала Нефедова.

На помощь к потерпевшему подоспела сотрудница заведения, но ей также досталось стулом. Затем злоумышленник покинул кафе. Правоохранители установили его личность. Прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в «Кофемании» в Москве. Они избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Кокорин ударил одного из мужчин стулом. Впоследствии в отношении спортсменов возбудили уголовное дело и отправили их за решетку. Они отбывали наказание в ИК в Белгородской области. В сентябре 2019-го Кокорин и Мамаев вышли по УДО .