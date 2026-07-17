Политика Бориса Надеждина* оштрафовали на одну тысячу рублей
Политика Бориса Надеждина* оштрафовали на одну тысячу рублей по возбужденному в отношении него уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в Долгопрудненском городском суде.
— Суд постановил признать виновным Надеждина* по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму одна тысяча рублей, — передает сообщение суда ТАСС.
Надеждин* 10 июля был признан иностранным агентом. Некоторое время спустя его задержали. В отношении него составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального**. Позже Надеждина* отпустили из полиции.
Надеждин* заявил в суде, что его нельзя оштрафовать
Заседание по делу Надеждина* прошло 17 июля в Долгопрудненском городском суде. Политику во время заседания стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи оперативно прибыли к зданию инстанции.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.
**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.